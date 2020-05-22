Госдума приняла закон о праве пассажиров на возврат денег за билеты

22 Май 2020 2020-05-22T12:40:13+03:00

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Сегодня, 22 мая, депутаты российской Государственной думы приняли закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности.

Закон предоставил кабинету министров страны право устанавливать некоторые особенность договора воздушной, водной или железнодорожной перевозки пассажира. Теперь перевозчики в одностороннем порядке могут изменить условия данного договора или отказаться от его исполнения и возместить плату за билеты. Такое право предоставляется правительству России при угрозе возникновения ЧС или введении режима повышенной готовности.

При отказе пассажира от перевозки в связи с подобными угрозами и с введением таких режимов плата за проезд подлежит возврату пассажиру. Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказывали, что вернуть полную стоимость билетов на самолеты из-за введения режима изоляции и ограничений на передвижение во время пандемии можно, так как это вынужденный отказ от полета.

Напомним, что в настоящее время граница России закрыта и попасть в другие страны нельзя, однако люди заметили на онлайн-табло в аэропорту Шереметьево международные рейсы. Эксперты объяснили, откуда они взялись, и кто сможет улететь в другие страны из Москвы в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU