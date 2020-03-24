ЧС может стать основанием для возврата всей стоимости авиабилета

24 Март 2020 2020-03-24T08:37:09+03:00

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В России могут внести изменения в правила возврата билетов. Введение ЧС может стать основанием для перечисления путешественнику полной стоимости проездного документа.

Инициатива принадлежит Общероссийскому объединению пассажиров (ООП) и соответствующее письмо уже направлено в Минтранс и Госдуму.

Если изменения будут утверждены, то их отразят в Воздушном кодексе (ВК) России в п. 2 ст. 108.

Сегодня основанием для того, чтобы потребовать от перевозчика возврата средств является отмена или значительная задержка рейса по вине авиакомпании, болезнь человека, подтвержденная справками, болезнь или смерть близкого родственника.

- Внесение изменений в воздушный кодекс поможет защитить права пассажиров и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь. После распространения коронавируса в многие пассажиры столкнулись с тем, что не могут вернуть деньги за перелет, — говорится «Известиям» председатель ООП Илья Зотов.

Эксперты соглашаются, что в будущем нововведение позволит минимизировать денежные потери пассажиров, но сегодня это изменение способно привести к риску разорения авиакомпаний, которые и так несут огромные убытки.

Помимо распространения вируса россияне переживают относительно курса рубля. Цены на нефть стремительно падают, увлекая за собой отечественную валюту. По данным на на 24 марта 2020 года составляет за один доллар просят 80,88 руб, а за евро - 86,70.

Многие в нынешней ситуации предпочитают воздержаться от трат, аннулируют билеты, туры и отказываются от крупынх покупок, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU