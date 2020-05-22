Возврат налога самозанятым за 2019 год: принят закон

22 Май 2020 2020-05-22T12:58:26+03:00

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Депутаты российской Государственной думы 22 мая, в пятницу, приняли законы о налоговых каникулах на второй квартал текущего года для представителей малого и среднего бизнеса из числа пострадавших отраслей и возврате налога самозанятым за 2019 год.

Документ освобождает от уплаты НДФЛ доходы в виде стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий пандемии коронавируса оказывающим социальные услуги россиянам, в том числе врачам и медицинскому персоналу.

Для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за прошлый год.

Кроме того, теперь самозанятые россияне смогут использовать полученный ими по поручению президента Владимира Путина налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (то есть 12 130 рублей) как для уплаты налогов, так и для погашения долгов по ним. Данные капитал самозанятые смогут использовать и в следующем году, если предприниматель не успеет потратить его в течение 2020 года.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Госдуме приняли в третьем чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Это пакет документов, который включает два направления - поддержка граждан и бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU