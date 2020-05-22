2020-05-22T14:24:51+03:00
Общество

Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020

В гостиницах оборудуют изоляторы, а туристов будут проверять на коронавирус
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Отельеры в Турции рассказали, как будут принимать туристов в этом годуОтельеры в Турции рассказали, как будут принимать туристов в этом годуФото: Антон ПИКУС
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Турецкие отели уже вовсю готовятся к приему туристов. Власти Турции составили целый список требований, которые должны будут гостиницы при приеме гостей Всего в нем 132 пункта.

Согласно новым правилам, всех приезжающих иностранцев будут проверять на коронавирус. В том случае, если при заселении в гостиницу у человека поднимется температура, его отправят в специальный изолятор. Он должен быть оборудован в каждом отеле и находиться за пределами основного здания.

В таком изоляторе есть кровать, медицинские приборы, а также отдельная комната для врачей и медсестры. В случае необходимости больного отправят на скорой в больницу, сообщает АТОР

Кроме того, отели будут менять расстановку мебели и шезлонгов, чтобы они соответствовали всем требованиям социального дистанцирования. Как отметил директор одной из гостиниц Исмаил Душмез, разметка в 1,5 метра будет абсолютно везде, даже на пешеходных дрожках на территории отеля.

Правда, пока неизвестно удастся ли российским туристам отдохнуть на турецких курортах этим летом. Несмотря на то. что многие страны уже объявили об открытии границ, полететь туда в ближайшее время точно не получится. Как писал сайт Kp.ru Международное авиасообщение сейчас закрыто, за исключением редких вывозных рейсов. Возобновиться оно может в июле, считает министр транспорта Евгений Дитрих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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