22 Май 2020 2020-05-22T17:17:02+03:00

Мария Захарова о том, кто станет американским президентом: Это вопрос к гражданам США. Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Официальный представитель российского министерства внутренних дел Мария Захарова на Радио «Комсомольская правда» на передаче "НеФантастика" обсудила с ведущими грядущие выборы президента Соединенных Штатов, а также рассказала, что будет выгодно России в сложившихся политических обстоятельствах.

- Вопрос о том, кто станет новым американским президентом и победит на выборах нужно задать гражданам США. Как и вопрос о том, перенесут ли эти выборы главы государства из-за пандемии. России в любой ситуации выгодна предсказуемая и стабильная ситуация в мире, которая, в первую очередь, должна быть связана с безопасность. Организована она должна быть посредством заключения и выполнения международных договоренностей, им должны следовать все страны. Несомненно, ситуация не может быть статичной – мир меняется, появляются новые технологии. Но все это должно корректироваться в соответствии с международными договорами. Вот что выгодно России , - сказал Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прямом эфире представитель МИД также прокомментировала выход Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Напомним, что о таком решении власти страны объявили недавно, ссылаясь на то, что Россия нарушила условия соглашения. Мария Захарова считает, что выход из договора не вопрос отношений с российской стороной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780626" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - об отношениях с США.

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ИСТОЧНИК KP.RU