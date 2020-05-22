Мария Захарова о том, кто станет американским президентом: Это вопрос к гражданам США
Официальный представитель российского министерства внутренних дел Мария Захарова на Радио «Комсомольская правда» на передаче "НеФантастика" обсудила с ведущими грядущие выборы президента Соединенных Штатов, а также рассказала, что будет выгодно России в сложившихся политических обстоятельствах.
- Вопрос о том, кто станет новым американским президентом и победит на выборах нужно задать гражданам США. Как и вопрос о том, перенесут ли эти выборы главы государства из-за пандемии. России в любой ситуации выгодна предсказуемая и стабильная ситуация в мире, которая, в первую очередь, должна быть связана с безопасность. Организована она должна быть посредством заключения и выполнения международных договоренностей, им должны следовать все страны. Несомненно, ситуация не может быть статичной – мир меняется, появляются новые технологии. Но все это должно корректироваться в соответствии с международными договорами. Вот что выгодно России , - сказал Мария Захарова.
Как ранее писал сайт kp.ru, в прямом эфире представитель МИД также прокомментировала выход Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Напомним, что о таком решении власти страны объявили недавно, ссылаясь на то, что Россия нарушила условия соглашения. Мария Захарова считает, что выход из договора не вопрос отношений с российской стороной.
Мария Захарова - об отношениях с США.
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ИСТОЧНИК KP.RU