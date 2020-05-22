Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение отменить цифровые пропуска. Об этом он заявил в соцсетях.
Итак, с какого числа можно не оформлять цифровые пропуска на территории Подмосковья?
Распоряжение губернатора вступит в силу с субботы, 23 мая. Начиная с этого дня и далее для перемещения по Московской области пропуск не потребуется.
- Мы уже три месяца боремся с ковидом, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Мы в свое время ввели цифровые пропуска. Благодаря этой системе и другим мерам удалось избежать негативного сценария. С завтрашнего дня электронные пропуски больше не нужны в Подмосковье.
При этом он заметил, что речь идет только о Московской области. В Москве режим пока остается прежним.
- В столице другая плотность населения, - сообщил губернатор. - Поэтому там мера пока сохраняется.
Могут ли жители Московской области, ранее получившие цифровые пропуска, ездить в Москву?
По словам Андрея Воробьёва, ранее выданные цифровые пропуска (речь идет о бессрочных - для поездок на работу) будут действовать до 27 мая. Далее пропуск нужно будет получать на портале mos.ru. То же самое - с разовыми пропусками для поездок в столицу.
Напомним, по состоянию на 22 мая в Московской области с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 31,8 тысяч человек. 4,6 мужчин и женщин уже выписаны из больниц. От осложнений, вызванных COVID-2019, скончались 312 пациентов.
В Подмосковье отменяют цифровые пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU