2020-05-22T19:10:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять

В Московской области принято решение отменить цифровые пропуска с 23 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Распоряжение губернатора Подмосковья об отмене цифровых пропусков вступит в силу с субботы.Распоряжение губернатора Подмосковья об отмене цифровых пропусков вступит в силу с субботы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение отменить цифровые пропуска. Об этом он заявил в соцсетях.

Итак, с какого числа можно не оформлять цифровые пропуска на территории Подмосковья?

Распоряжение губернатора вступит в силу с субботы, 23 мая. Начиная с этого дня и далее для перемещения по Московской области пропуск не потребуется.

- Мы уже три месяца боремся с ковидом, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Мы в свое время ввели цифровые пропуска. Благодаря этой системе и другим мерам удалось избежать негативного сценария. С завтрашнего дня электронные пропуски больше не нужны в Подмосковье.

При этом он заметил, что речь идет только о Московской области. В Москве режим пока остается прежним.

- В столице другая плотность населения, - сообщил губернатор. - Поэтому там мера пока сохраняется.

Могут ли жители Московской области, ранее получившие цифровые пропуска, ездить в Москву?

По словам Андрея Воробьёва, ранее выданные цифровые пропуска (речь идет о бессрочных - для поездок на работу) будут действовать до 27 мая. Далее пропуск нужно будет получать на портале mos.ru. То же самое - с разовыми пропусками для поездок в столицу.

Напомним, по состоянию на 22 мая в Московской области с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 31,8 тысяч человек. 4,6 мужчин и женщин уже выписаны из больниц. От осложнений, вызванных COVID-2019, скончались 312 пациентов.

В Подмосковье отменяют цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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