Коронавирус в Москве, последние новости на 23 мая 2020: эксперты подсчитали миллиардные убытки столицы от инфекции

23 Май 2020 2020-05-22T20:45:18+03:00

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Только за карантинный апрель казна Москвы потеряла 68 миллиардов рублей налогов. Поскольку бизнес практически не функционирует, а значит и не отчисляет налоги. Хотя известный факт: больше всего всего денег бюджет получает с налогов на прибыль и подоходного.

Есть и хорошие новости: к третьей декаде мая в Москве стабилизировалась ситуация с ростом заболевания коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин. При этом градоначальник подчеркнул, что инфекция не ушла и в любой момент может вернуться с новой силой. Поэтому снимать режим всеобщей самоизоляции пока рано.

Очередной скандал вокруг приложения «Социальный мониторинг». Это столичное ноу-хау, которое призвано контролировать местоположение москвичей, которым запрещено покидать квартиры. Это больные ковидом или с подозрением на него. Семья из Москвы вышла на балкон сделать фото, а система засчитала это как побег и прислала штраф.

Главная библиотека страны — московская «Ленинка» — в мае 2020 года начала готовится к открытию. Но случится это через месяц. Директор РГБ рассказал, что первое время сданные книги будут отправляться на карантин. Только после пяти дней в хранилище их будут снова выдавать новым читателям.

С понедельника в Москве возобновят работу службы каршеринга. Однако взять машину в прокат можно будет не менее чем на пять дней. Таковая техника безопасности в условиях пандемии. Но большинство столичных автопрокатов до сих пор не обновили приложения. Хотя по идее там должна появиться новая графа для введения цифрового пропуска.

Дежурные группы в московских садиках продолжат работу летом. Они действовали всю весну, несмотря на закрытие всех образовательных учреждений. Но миллионы людей все же вынуждены ходить ежедневно отправляться на службу, поэтому детям нужен присмотр.

Пока одни честно соблюдают всеобщую самоизоляцию, другие пользуются служебным положением и ездят по Москве. Это позволяют делать цифровые пропуска, которые заказывают под предлогом поездок на работу. Хотя многие бизнесы перешли на удаленку. Работодателям разрешили аннулировать QR-коды нерадивых сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU