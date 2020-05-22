«Мы просто на балконе фотографировались»: Москвичей оштрафовали на 44 тысячи за нарушение самоизоляции

В Москве разбираются с очередной партией штрафов, выписанных мобильным приложением «Социальный мониторинг». Напомним, оно контролирует передвижения людей, которым предписано сидеть на домашнем карантине. «Социальный мониторинг» обязаны установить люди, болеющие коронавирусом в легкой форме, пациенты с симптомами ОРВИ, а также те, кто с ними близко общался.

28 апреля у 54-летнего Александра Валигурского начали боли в груди, стало трудно дышать, поднялась температура. Вызвали врача. Тот сказал, что нужно сделать компьютерную томографию. КТ показала: двусторонняя пневмония. Александру поставили диагноз «коронавирус», но так как болезнь протекала не в тяжелой форме, оставили лечиться дома. Вместе с супругой Светланой. Ну и, как полагается, оба подписали бумаги, что обязуются не нарушать режим самоизоляции, из дома не выходить, оба установили на телефоны то самое приложение «Социальный мониторинг». Технически оно следит по геоданным, не меняет ли гаджет свое местоположение, а чтобы пациент не ушел гулять без мобильника, рандомно в любое время может прислать сообщение с требованием немедленно сфотографировать себя. То есть - подтвердить, что человек сейчас у телефона.

Итак, супруги уверяют, что все это время сидели в четырех своих стенах, как и предписано. За порог ни ногой. Но 9 мая в личные кабинеты на портале госуслуг Валигурским начали сыпаться штрафы. Всего - 11 штук по 4 тысячи рублей. На 44 тысячи, стало быть. Супруги уверяют, что пытались выяснить, за что же их оштрафовали на горячей линии «Социального мониторинга».

- Там сказали, что подробностей знать не могут, когда мы получим бумажные постановления придут по почте, мы сможем их обжаловать, - объясняет Александр.

Пытались дозвониться в Главконтроль - в ведомство, которое непосредственно проверяет, верно ли выписаны штрафы - но тоже, как говорят, ничего не добились.

У Александра Валигурского (а он человек технический, за плечами МАИ) есть одно объяснение, за что им с женой система могла выписать штрафы. Живут они в заМКАДной части Москвы - в поселке Рублево, в панельной многоэтажке.

Александру поставили диагноз «коронавирус», но так как болезнь протекала не в тяжелой форме, оставили лечиться домаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У нас один балкон выходит в Москву, а другой на лес, в сторону области. Мы время от времени выходим на балкон подышать воздухом. Иногда фотографируем красивые пейзажи, друг друга. По фотографиям сопоставили - штрафы выписывались как раз в эти дни. Может быть, приложение ловит сигнал нашего телефона от подмосковной вышки сотовой связи и считает это за перемещения?

Официальные лица этот абсурд пока никак не комментируют. В Главконтроле журналистам коротко сообщили, что проводится проверка.

Напомним, на днях разгорелся громкий скандал вокруг другого штрафа, выписанного системой «Социальный мониторинг». Приложение выписало штраф за нарушение социального режима профессору РУДН Ирине Карабулатовой. Но штука в том, что женщина после неудачной операции на позвоночнике уже несколько месяцев прикована к постели и не встает, режим самоизоляции не могла нарушить при всем желании. Тогда руководитель Главконтроля Денис Данчиков заявил, что этот штраф будет аннулирован. Однако спустя несколько часов Карабулатова получила по почте еще один штраф. В итоге, слава богу, с ошибкой разобрались.

Напомним, приложение «Социальный мониторинг» разработано Департаментом информационных технологий Москвы. По словам его руководителя Эдуарда Лысенко, за все время системы, отслеживающие «карантинщиков» (и «СМ» в их числе) выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции.

ВАЖНО!

Вопросы по обжалованию штрафов за нарушение режима самоизоляции можно задать по телефону +7 (495) 870-72-94. Звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00.

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