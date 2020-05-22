22 Май 2020 2020-05-22T20:56:59+03:00

Однако прилетевшие на самолётах должны будут пройти «минимальный санитарный контроль»

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Португалия «с радостью» готова принимать туристов, после перерыва в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва, однако отметил, что прилетевшие на самолётах должны будут пройти «минимальный санитарный контроль».

«Туристы, которые прилетают на самолёте в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы», - сообщил он, отметив, что работа системы здравоохранения в стране отлажена для того, чтобы принимать людей.

С 18 мая Португалия перешла к новому этапу ослабления карантинных мер: открылись рестораны, кафе, музеев, а также небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров при ограниченном числе посетителей и соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, в стране действуют специальные правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня: между зонтами расстояние должно быть не менее трех метров, а разные группы людей должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU