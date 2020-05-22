Португалия «с радостью» готова принимать туристов
Португалия «с радостью» готова принимать туристов, после перерыва в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва, однако отметил, что прилетевшие на самолётах должны будут пройти «минимальный санитарный контроль».
«Туристы, которые прилетают на самолёте в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы», - сообщил он, отметив, что работа системы здравоохранения в стране отлажена для того, чтобы принимать людей.
С 18 мая Португалия перешла к новому этапу ослабления карантинных мер: открылись рестораны, кафе, музеев, а также небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров при ограниченном числе посетителей и соблюдением социальной дистанции.
Кроме того, в стране действуют специальные правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня: между зонтами расстояние должно быть не менее трех метров, а разные группы людей должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Где и как будем проводить отпуск в 2020-м году: ответы на главные вопросы об отдыхе
Пандемия пандемией, а лето никто не отменял. Ждут ли туристов на российских курортах? А может, есть шанс слетать за границу? (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU