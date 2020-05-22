Доктор Мясников назвал причину совпадения плато и пика смертности от коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T23:32:54+03:00

Известный врач объяснил с чем именно это связано

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В России момент совпадения плато и пика смертности во многом оказалось вызвано законами эпидемиологии. Об этом заявил телеведущий, доктор Александр Мясников.

Врач считает, в условиях пандемии коронавируса на данный момент идет борьба за жизни тяжелых пациентов, которая может занять продолжительное время.

- Смерть при covid-19 внезапной быть не может, как,например, от инфаркта или инсульта. Пациенты достаточно тяжело и долго болеют. Это примерно около двух-трех недель. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют "тянуть" больного до последнего момента, в надежде на его выздоровление. И многих таким образом спасают, - написал врач в своем посте в соцсети.

Также Мясников добавил, что на данный момент из больниц выписывается намного больше пациентов, чем поступает. Например, его медучреждение заполнено лишь на треть, но в реанимации медики активно продолжают бороться за жизнь больных. Из-за этого общая статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам доктора, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU