Доктор Мясников объяснил "русское чудо" во время пандемии коронавируса
Телеведущий, доктор Александр Мясников объяснил "русское чудо" во время пандемии коронавируса в мире.
По его словам, точную причину низкой смертности от коронавируса в России он не знает, однако отметил, что скрывать статистику странам смысла нет.
Также он напомнил о своем высказывании о "русском чуде". Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. Мясников уточнил, что имел в виду не только РФ, но и другие страны бывшего Советского Союза.
- Если мы сможет узнать, в чем на самом деле дело, тогда, возможно, весь мир найдет лекарство или оружие против covid-19. Что-то здесь есть, но не могу сказать что именно, этого я не знаю. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом или уровень вакцинации, - рассказал о своем предположении доктор.
Ранее сайт kp.ru писал, что в России ситуация с коронавирусом пошла на спад. Уменьшает число зараженных и смертей, растет значение выздоровевших от инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU