Врач рассказала, какие патологии ухудшают течение коронавируса
Заведующая кафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Светлана Велливальде рассказала о тех вызовах, с которыми столкнулась кардиология в связи с пандемией коронавируса в стране.
По ее словам, казалось бы, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны были бы стать основной "мишенью" для заражения covid-19. Однако, по словам специалиста, люди с заболеваниями сердца болеют новой коронавирусной инфекцией не чаще, чем другие, а вот течение заболевания у них проходит тяжелее.
Также эксперт озвучила для kp.ru новые данные европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, по которым 95% жертв covid-19 имели хотя бы одно сопутствующее заболевание. Порядка 65% скончавшихся от инфекции имели сердечно-сосудистое заболевание.
- Вирус проникает в клетки организма, используя ангиотензин превращающий клеточный фермент разных органов, и в том числе сердца, а также в клетках сосудов, - отметила Велливальде.
Факторами риска осложненного течения коронавируса она назвала ожирение, артериальную гипертонию и сахарный диабет.
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ИСТОЧНИК KP.RU