2020-05-23T01:17:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказала, какие патологии ухудшают течение коронавируса

Специалист объяснила, кто является "мишенью" для covid-19
Юлия КЕКОВА
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Врач рассказал, какие патологии ухудшают течение коронавирусаВрач рассказал, какие патологии ухудшают течение коронавирусаФото: Александр ГЛУЗ
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Заведующая кафедрой кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Светлана Велливальде рассказала о тех вызовах, с которыми столкнулась кардиология в связи с пандемией коронавируса в стране.

По ее словам, казалось бы, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны были бы стать основной "мишенью" для заражения covid-19. Однако, по словам специалиста, люди с заболеваниями сердца болеют новой коронавирусной инфекцией не чаще, чем другие, а вот течение заболевания у них проходит тяжелее.

Также эксперт озвучила для kp.ru новые данные европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, по которым 95% жертв covid-19 имели хотя бы одно сопутствующее заболевание. Порядка 65% скончавшихся от инфекции имели сердечно-сосудистое заболевание.

- Вирус проникает в клетки организма, используя ангиотензин превращающий клеточный фермент разных органов, и в том числе сердца, а также в клетках сосудов, - отметила Велливальде.

Факторами риска осложненного течения коронавируса она назвала ожирение, артериальную гипертонию и сахарный диабет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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