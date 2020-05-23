2020-05-23T03:03:59+03:00
Общество

В Подмосковье с 23 мая отменяют цифровые пропуска

Коды нужны были для передвижения по улицам, как в Москве [видео]
Юлия КЕКОВА
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В Подмосковье с 23 мая отменяют цифровые пропускаВ Подмосковье с 23 мая отменяют цифровые пропускаФото: Михаил ФРОЛОВ
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С субботу, 23 мая, в Московской области отменяют пропуска, необходимые для передвижения по улицам.

Теперь по дорогам Подмосковья граждане могут передвигаться свободно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Мы уже целых три месяца боремся с коронавирусом. Мы своевременно ввели цифровые пропуска. Они с нами уже больше месяца. Понятно, что радости они никому не доставили, но результат дали, - сказал глава региона.

Также Воробьев отметил, что именно благодаря такой системе и введению самоизоляции граждан удалось избежать негативного развития событий.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что по состоянию на 22 мая в Московской области с начала эпидемии коронавируса положительный результат анализов на covid-19 подтвердился у 31,8 тысяч человек. 4,6 мужчин и женщин уже выписаны из больниц. Жертвами болезни стали 312 пациентов.

В Подмосковье отменяют цифровые пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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