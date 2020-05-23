23 Май 2020 2020-05-23T03:03:59+03:00

В Подмосковье с 23 мая отменяют цифровые пропуска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коды нужны были для передвижения по улицам, как в Москве [видео]

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С субботу, 23 мая, в Московской области отменяют пропуска, необходимые для передвижения по улицам.

Теперь по дорогам Подмосковья граждане могут передвигаться свободно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Мы уже целых три месяца боремся с коронавирусом. Мы своевременно ввели цифровые пропуска. Они с нами уже больше месяца. Понятно, что радости они никому не доставили, но результат дали, - сказал глава региона.

Также Воробьев отметил, что именно благодаря такой системе и введению самоизоляции граждан удалось избежать негативного развития событий.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что по состоянию на 22 мая в Московской области с начала эпидемии коронавируса положительный результат анализов на covid-19 подтвердился у 31,8 тысяч человек. 4,6 мужчин и женщин уже выписаны из больниц. Жертвами болезни стали 312 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780663" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье отменяют цифровые пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU