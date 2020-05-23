Главный инфекционист Минздрава оценила возможный масштаб второй волны коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T07:18:32+03:00

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В Минздраве готовятся ко второй волне коронавируса, которая возможна осенью.

Главный инфекционист ведомства Елена Малинникова считает, что случаев заражения будет меньше, чем во время эпидемии в первой половине года. На это есть две причины - к октябрю-ноябрю вирус ослабеет "по закону эпидемического процесса", кроме того, большая часть населения получит иммунитет после перенесенной болезни.

- Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет.,- сказала "Парламентской газете" Малинникова.

До того, как появится вакцина, важно понять, какова иммунная прослойка населения - у кого есть антитела к коронавирусу. Благодаря этому можно оценить, какую роль сыграет вакцинация.

Инфекционист напомнила о других опасных болезнях, с которыми сталкивалось человечество. Например, вирус SARS вызывал тяжелую атипичную пневмонию, а теперь болезнь практически не встречается.

ИСТОЧНИК KP.RU