Число выздоровевших от коронавируса в России на 23 мая 2020 года возросло до 99 825 человек. За сутки по всей стране из больниц были выписаны более 7 тысяч пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала эпидемии в стране число инфицированных covid-19 россиян составило 326 448 человек. За последние 24 часа врачи выявили коронавирус у 8 894 человек в разных регионах государства.

Тем временем различные эксперты, врачи и президент РФ Владимир Путин отмечают, что в России ситуация с коронавируной инфекцией стабилизируется. График кривой линии заражений пошел вниз, а значит болезнь отступает.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране ученые ведут разработку сразу 47 вакцин пот новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. Клинические испытания проходят уже 5 препаратов, а на государственной регистрации находятся еще 4.

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