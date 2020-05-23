2020-05-23T09:39:41+03:00
Общество

"Может снижать риск обострений: Врач-пульмонолог объяснил, как коронавирус взаимодействует с астмой

Вирус оказался опаснее для диабетиков и людей с хроническими болезнями почек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врач рассказала, как астматики переносят коронавирусВрач рассказала, как астматики переносят коронавирусФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Врач-пульмонолог профессор РАН Кирилл Зыков рассказал о неожиданных выводах врачей, лечащих пациентов с коронавирусом. В начале эпидемии ученые предупреждали - вирус в первую очередь поражает легкие и дыхательную систему. Поэтому в группе риска пациенты с астмой. Но на практике все оказалось иначе:

- Мы видим весьма немного тяжелых обострений астмы или ХОБЛ при коронавирусной инфекции. В большинстве случаев, пациентам с такими заболеваниями достаточно своих привычных карманных ингаляторов и дополнительные препараты не требуются,- объяснил доктор.

Это может быть связано с количеством клеток эозинофилов. При коронавирусе падает нормальное значение по ним, в то время как у астматиков при обострении болезни происходит обострение эозинофилов. Таким образом в случае заражение количество этих клеток у страдающих астмой приходит в норму.

Наибольшая смертность среди инфицированных наблюдается в группах среди пациентов с диабетом и болезнями почек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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