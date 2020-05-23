2020-05-23T10:44:12+03:00
Общество

Директор центра Гамалеи проверил на себе экспериментальную вакцину от коронавируса

Ученые центра уверены в своем препарате
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцина центра может быть готова осеньюВакцина центра может быть готова осеньюФото: REUTERS
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Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург вколол себе вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается команда ученых-его коллег.

Исследователи уверены в своем препарате, в его эффективности. Поэтому Гинцбург просит расценивать прием вакцины не как испытание. Это отдельный этап клинических исследований, в котором примут участие добровольцы.

- Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники - ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг,- сказал он РИА Новости.

Он присоединился к коллегам и тоже сделал прививку. При этом, продолжает носить маску, но скорее потому, что так положено - опасности для окружающих вакцинированных человек не несет: он не может заразиться, а значит, не передает вирус. Остальным придется ждать завершения испытаний вакцины, чтобы тоже получить иммунитет. Ученым нужно доказать не только эффективность, но и безопасность препарата. Вакцина может быть готова осенью. Предыдущие испытания прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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