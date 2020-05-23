Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

23 Май 2020 2020-05-23T16:43:17+03:00

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Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы. Злоумышленником оказался житель одного из регионов России. Мотив действий преступника пока не известен. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Как передает источник kp.ru, Захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников. Мужчина родом из Нижневартовска. Официально он нигде не работал.

Напомним, мужчина не выпускал сотрудников из здания банка и требовал большую сумму денег. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы вступили с ним в переговоры и смогли договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей.

После задержания преступника выяснилось, что у него не было при себе взрывного устройства и он принес муляж.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. По данным ТАСС, злоумышленник предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU