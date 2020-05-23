2020-05-23T14:35:57+03:00
Происшествия

Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы

Мужчина удерживает в здании банка на Земляном валу несколько человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Появилось видео с места захвата заложников в банке Москвы. В здании на Земляном валу неизвестный удерживает около пяти человек. По предварительным данным, мужчина, который зашел в здание как обычный клиент, потребовал закрыть двери и не выпускает сотрудников из здания. Они успели нажать тревожную кнопку.

Здание банка оцеплено, прохожих просят отойти подальше. По данным СМИ, захватчик угрожает взорвать банк, не известно, есть ли у него при себе какое-либо оружие или взрывчатые вещества.

Полицейские пытаются вступить с ним в переговоры, чтобы узнать требования. К месту выехал СОБР Росгвардии.

Данные о количестве людей в здании расходятся. ТАСС сообщает о пяти заложниках. Официальных комментариев по этому ЧП пока не поступало.

По последним данным, часть людей удалось вывести.

Захват заложников в банке в Москве: онлайн.

В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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