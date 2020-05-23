«Спешить некуда»: Россия изучит разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу
На данный момент Москва изучает различные варианты ответа на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда», - сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Рябков назвал США страной, которая не считается с международным правом, а также со своими обязательствами. Он предположил, что договор мог чем-то помешать Вашингтону и за ним последуют другие соглашения, «от которых США захотят избавиться». «Но это как вирус, как COVID-19, его нельзя преодолеть - его можно пережить», - добавил замминистра.
Дипломат отметил, что новое соглашение на замену Договора по открытому небу не нужно, а перспектив его заключения нет. По его словам, ДОН «прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность».
Напомним, после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив в нарушении условий соглашения Россию, он заявил, что есть «хорошие» шансы заключения с Россией нового договора.
ИСТОЧНИК KP.RU