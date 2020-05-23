«Спешить некуда»: Россия изучит разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу

23 Май 2020 2020-05-23T19:38:58+03:00

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На данный момент Москва изучает различные варианты ответа на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда», - сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Рябков назвал США страной, которая не считается с международным правом, а также со своими обязательствами. Он предположил, что договор мог чем-то помешать Вашингтону и за ним последуют другие соглашения, «от которых США захотят избавиться». «Но это как вирус, как COVID-19, его нельзя преодолеть - его можно пережить», - добавил замминистра.

Дипломат отметил, что новое соглашение на замену Договора по открытому небу не нужно, а перспектив его заключения нет. По его словам, ДОН «прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность».

Напомним, после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив в нарушении условий соглашения Россию, он заявил, что есть «хорошие» шансы заключения с Россией нового договора.

ИСТОЧНИК KP.RU