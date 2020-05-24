Синоптик рассказал, когда в центральной России откроется купальный сезон

24 Май 2020 2020-05-24T03:55:06+03:00

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Ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm в Москве) рассказал, когда в центральной России наступит долгожданное лето и откроется купальный сезон.

По его прогнозам, «где-то после первой декады июня уже можно рассчитывать на открытие купального сезона», хотя сейчас в это, конечно, трудно верится.

«Да, действительно, пока что май не радует. И, к сожалению, в ближайшие пять дней, несмотря на то, что температура будет медленно расти, в воскресенье примерно то же самое, как и сегодня, ночью в Центральной России +1-6, правда, без осадков. Днем это +7-12, но с короткими дождями. А это, по сути, температура апреля. В понедельник чуть теплее – +2-7, +13-18 – ночь-день. Дальше еще больше - +4-9, +12-17. И к четвергу где-то мы выйдем на +15-20», - считает специалист.

При этом Евгений Тишковец подчеркнул, что такая температура – «это всего лишь норма мая». А в последние дни месяца, по его словам, «буквально начнется какое-то такое противоборство между летом и весной».

«И я думаю, что как раз вот буквально в последний день мы запрыгнем в этот уходящий климатический поезд, уходящий в летний сезон, и так или иначе, но в июнь с наступлением календарного лета мы уже войдем в это положенное русло. Да, не стоит рассчитывать на какую-то жару, пока это будет умеренное тепло. Чуть-чуть выше +20. Но тем не менее, надо помнить, что для Москвы, допустим, нормальная температура по климату в июне месяце всего лишь 21 с небольшим градус в дневные часы», - пояснил синоптик.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что такой аномально холодный май, как нынешний последний месяц весны, в последний раз был в Москве три года назад – в 2017-м, однако тогда холода наступили в десятых числах мая, а во второй половине месяца уже пришли теплые дни.

ИСТОЧНИК KP.RU