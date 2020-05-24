Ученый рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Оксфорде
По оценкам профессора, шансы на то, что препарат окажется эффективным, уменьшились до 50%
Разработчики вакцины против COVID-19 столкнулись с проблемами, которые могут помешать им создать сыворотку к осениФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU