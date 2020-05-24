Ученый рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Оксфорде

24 Май 2020 2020-05-24T04:05:39+03:00

Разработчики вакцины против COVID-19 столкнулись с проблемами, которые могут помешать им создать сыворотку к осени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам профессора, шансы на то, что препарат окажется эффективным, уменьшились до 50%

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Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.

Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU