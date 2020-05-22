Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью

22 Май 2020 2020-05-22T15:21:23+03:00

Вирусолог рассказал, когда может быть создана российская вакцина от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению врача Анатолия Альштейна, первыми нужно будет прививать медиков

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о том, что российская вакцина от коронавируса может быть готова уже осенью.

- Сейчас её разрабатывает НИЦ эпидемиологии имени Гамалея. Очень многообещающая вакцина. Она основана на аденовирусе. В этот аденовирус встроен самый важный ген коронавируса, который отвечает в основном за иммунитет, - рассказал Альштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, как только появится вакцина, в первую очередь, надо будет прививать медиков, тех, кто непосредственно работает с коронавирусом.

Он также отметил, что наличие антител не дает человеку гарантию того, что он точно не заразится коронавирусом. Поэтому людей, имеющих антитела, нужно будет также вакцинировать в обязательном порядке.

Ранее сообщалось о том, что ученые из центра Гамалеи испытали вакцину от коронавируса на себе. Эксперимент прошел успешно. В организме исследователей выработался иммунитете к заболеванию. При этом каких-либо негативных эффектов они не обнаружили.

Напомним, по состоянию на 22 мая в России подтверждено 326 448 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 8894 человека, 150 пациентов скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU