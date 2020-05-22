2020-05-22T15:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью

По мнению врача Анатолия Альштейна, первыми нужно будет прививать медиков
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вирусолог рассказал, когда может быть создана российская вакцина от коронавирусаВирусолог рассказал, когда может быть создана российская вакцина от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о том, что российская вакцина от коронавируса может быть готова уже осенью.

- Сейчас её разрабатывает НИЦ эпидемиологии имени Гамалея. Очень многообещающая вакцина. Она основана на аденовирусе. В этот аденовирус встроен самый важный ген коронавируса, который отвечает в основном за иммунитет, - рассказал Альштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, как только появится вакцина, в первую очередь, надо будет прививать медиков, тех, кто непосредственно работает с коронавирусом.

Он также отметил, что наличие антител не дает человеку гарантию того, что он точно не заразится коронавирусом. Поэтому людей, имеющих антитела, нужно будет также вакцинировать в обязательном порядке.

Ранее сообщалось о том, что ученые из центра Гамалеи испытали вакцину от коронавируса на себе. Эксперимент прошел успешно. В организме исследователей выработался иммунитете к заболеванию. При этом каких-либо негативных эффектов они не обнаружили.

Напомним, по состоянию на 22 мая в России подтверждено 326 448 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 8894 человека, 150 пациентов скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: пропускной и масочный режим в Москве необходимо продлить
Попова: распространение коронавируса в России вышел на плато
Путин направил президенту Пакистана телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом
Выживших после авиакатастрофы в Пакистане нет
Голикова : Показатель смертности от коронавируса будет "серьезно" выше, чем в предыдущие месяцы
Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется
В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса
ЦБ озвучил, когда будет пик инфляции-2020
Житель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Венсан Кассель попал в аварию
В России предложили предоставить рассрочку бизнесу для возврата долгов
Стало известно, кто первым получит прививку от коронавируса
Предварительная причина падения самолета в Пакистане: шасси не открылось, самолет кружил вокруг аэропорта
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи
В США прожившие более 50 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Возврат налога самозанятым за 2019 год: принят закон
В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии
Назван самый легкий способ дезинфекции защитной маски
Госдума приняла закон о праве пассажиров на возврат денег за билеты
Депутаты увеличили пособия на детей для безработных