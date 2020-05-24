2020-05-24T07:52:40+03:00
Общество

Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре

Это может негативно отразиться на количестве пожаров
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жареУченые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жареФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим летом жителей Москвы и области ожидает экстремальная жара. Самая высокая температура воздуха будет наблюдаться в столичном регионе в июне и июле, предупредили 24 мая ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- В первых месяцах лета этого года в некоторых российских регионах специалисты прогнозируют высокую вероятность экстремальной температуры воздуха. На территории субъектов в умеренных широтах, в том числе в столичном регионе, в светлое время суток воздух может прогреваться до 30 градусов тепла, а на юге государства – выше 35 градусов по Цельсию, - спрогнозировали эксперты.

В ответ на запрос РИА Новости специалисты научно-исследовательского института также отметили, что экстремальная летняя жара может негативно сказаться на количестве природных пожаров в южной части Дальнего Востока и Сибири. В меньшей степени это будет видно на территории регионов европейской части России. Возникновение торфяных возгораний возможно во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.

Напомним, ранее эксперт Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец на радио «КП» рассказал, когда в центральной части страны наступит долгожданное жаркое лето и жители смогут открыть купальный сезон. Конец этой весны не радует жителей страны теплой погодой, но в скором времени это изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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