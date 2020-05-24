24 Май 2020 2020-05-24T11:53:23+03:00

Дмитрий Афанасьев рассказал, можно ли подать документы в вузы очно во время пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, смогут ли абитуриенты в этом году на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации подать документы для приема в вузы в очной форме, а не дистанционно.

- Все будет зависеть от региона и от принятых местными властями мер. Там, где режим смягчат, можно будет подать документы лично. Рекомендуем пользоваться сервисом, чтобы избежать рисков. Там, где ситуация все еще опасная, конечно, будет только дистанционная подача, - объяснил политик.

Дмитрий Афанасьев также отметил, что на фоне эпидемии коронавирусной инфекции необходимо обеспечить полную безопасность и минимизировать личные контакты во время приема документов в вузы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780869" frameborder="0"></iframe> Замминистра науки Дмитрий Афанасьев - о том, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты и как это будет происходить.

ИСТОЧНИК KP.RU