Замминистра науки: правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T11:46:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» сообщил, могут ли абитуриенты в этом году ориентироваться на правила приема, которые вузы вывесили в прошлом году, и будут ли требования корректироваться в соответствии с ситуацией.

- Правила приема не будут меняться. Мы сохраняем преемственность и предсказуемость. Изменятся лишь сроки и способы подачи документов, и очевидно будут сдвинуты также сроки зачисления... Конечно, по мере выхода нормативных актов правительства и министерства науки и высшего образования, вузы будут вносить изменения в правила приема. Вот такая ситуация в текущем году и надо, конечно, быть очень внимательными, чтобы не пропустить какие-то важные сроки и даты. Мы будем очень внимательно, даже жестко, контролировать вузовские сайты, чтобы они отражали все новые решения, - рассказал Дмитрий Афанасьев.

ИСТОЧНИК KP.RU