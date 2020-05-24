24 Май 2020 2020-05-24T11:52:32+03:00

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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях приемной кампании в высшие учебные заведения в этом году.

- Естественно, что в этом году приемная кампания пройдет с особенностями, и в первую очередь это касается сроков. Они отодвинуты по сравнению с обычными сроками по понятным причинам. Тем не менее, мы хотим начать прием документов абитуриентов довольно рано - в июне, уже после того как выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании, до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. А потом уже в конце приемной кампании использовать внесенные в систему оценки ЕГЭ для того, чтобы провести рейтингование и зачисление абитуриентов, - отметил специалист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780868" frameborder="0"></iframe> Замминистра науки Дмитрий Афанасьев: Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU