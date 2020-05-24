Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях приемной кампании в высшие учебные заведения в этом году.
- Естественно, что в этом году приемная кампания пройдет с особенностями, и в первую очередь это касается сроков. Они отодвинуты по сравнению с обычными сроками по понятным причинам. Тем не менее, мы хотим начать прием документов абитуриентов довольно рано - в июне, уже после того как выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании, до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. А потом уже в конце приемной кампании использовать внесенные в систему оценки ЕГЭ для того, чтобы провести рейтингование и зачисление абитуриентов, - отметил специалист.
Замминистра науки Дмитрий Афанасьев: Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне.
ИСТОЧНИК KP.RU