Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы

24 Май 2020 2020-05-24T11:28:29+03:00

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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы.

- Может так получиться что в каких-то регионах ребята не смогут вовремя сдать ЕГЭ. Для этого будут резервные дни в августе. Мы не завершим принятие в вузы, пока все не сдадут экзамены. Никого не будем дискриминировать.

Вторая волна - это так называемые резервные дни. Мы дожидаемся всех, и после этого в сжатые сроки проведем зачисление. Пока предполагаем - первыми зачисляются те, кто имеют льготы, потом приказ, который зачисляет 80% абитуриентов, а потом оставшиеся. Это уже будет в августе, - сообщил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU