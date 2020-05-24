Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы.
- Может так получиться что в каких-то регионах ребята не смогут вовремя сдать ЕГЭ. Для этого будут резервные дни в августе. Мы не завершим принятие в вузы, пока все не сдадут экзамены. Никого не будем дискриминировать.
Вторая волна - это так называемые резервные дни. Мы дожидаемся всех, и после этого в сжатые сроки проведем зачисление. Пока предполагаем - первыми зачисляются те, кто имеют льготы, потом приказ, который зачисляет 80% абитуриентов, а потом оставшиеся. Это уже будет в августе, - сообщил специалист.
ИСТОЧНИК KP.RU