2020-05-24T12:57:43+03:00
Общество

Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе

Замминистра на радио «КП» рассказал об особенностях приемной кампании этим летом
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августеМинобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» заявил, что специалисты ведомства рассчитывают закончить зачисление первокурсников в высшие учебные учреждения страны в конце августа этого года.

- Зачисление в вузы будет позже, в самом конце августа будут приказы. Мы дожидаемся всех, и после этого, в сжатые сроки мы произведем зачисление. Пока что мы предполагаем, что данная процедура будет происходить по обычно формуле: первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, вторым приказом зачисляются 80 процентов абитуриентов. И наконец последним приказом зачисляются все остальные. Таким образом, 100% абитуриентов мы зачислим в конце августа этого года. В скором времени будет предварительный график, - рассказал об особенностях приемной кампании текущего года Дмитрий Афанасьев.

Замглавы ведомства отметил также, что некоторые выпускники не смогут вовремя сдать ЕГЭ из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и переноса сроков экзаменов. Для этого, как ранее сообщал сайт kp.ru, в августе будут предусмотрены резервные дни для второй волны зачисления. Дмитрий Афанасьев пообещал, что вузы не завершат зачисление и прием документов, пока все школьники не сдадут экзамены.

Ранее политик также сообщил о некоторых особенностях приемной кампании в вузы в 2020 году, которая стартует уже в начале лета. Прием документов для поступления в институты начнется после получения аттестатов выпускниками

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
В Минобрнауки рассказали, сколько дополнительных бюджетных мест в вузы выделено в 2020 году
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы
Замминистра науки: правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
Дмитрий Афанасьев рассказал, можно ли подать документы в вузы очно во время пандемии
Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты
Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне
Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса
В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки
Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России
В Москве от коронавируса вылечились еще 2427 пациентов
Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисы
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса
Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу