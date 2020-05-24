Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе

24 Май 2020 2020-05-24T12:57:43+03:00

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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» заявил, что специалисты ведомства рассчитывают закончить зачисление первокурсников в высшие учебные учреждения страны в конце августа этого года.

- Зачисление в вузы будет позже, в самом конце августа будут приказы. Мы дожидаемся всех, и после этого, в сжатые сроки мы произведем зачисление. Пока что мы предполагаем, что данная процедура будет происходить по обычно формуле: первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, вторым приказом зачисляются 80 процентов абитуриентов. И наконец последним приказом зачисляются все остальные. Таким образом, 100% абитуриентов мы зачислим в конце августа этого года. В скором времени будет предварительный график, - рассказал об особенностях приемной кампании текущего года Дмитрий Афанасьев.

Замглавы ведомства отметил также, что некоторые выпускники не смогут вовремя сдать ЕГЭ из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и переноса сроков экзаменов. Для этого, как ранее сообщал сайт kp.ru, в августе будут предусмотрены резервные дни для второй волны зачисления. Дмитрий Афанасьев пообещал, что вузы не завершат зачисление и прием документов, пока все школьники не сдадут экзамены.

Ранее политик также сообщил о некоторых особенностях приемной кампании в вузы в 2020 году, которая стартует уже в начале лета. Прием документов для поступления в институты начнется после получения аттестатов выпускниками

ИСТОЧНИК KP.RU