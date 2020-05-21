"Россия не соблюдала!": США порвали открытое небо и выходят из очередного военного договора с Москвой

США продолжают погром международных «военных» договоров. Все началось с выходом американцев из Договора о ПРО, затем Вашингтон «выбросил в утиль» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь приходит черед Договору по открытому небу (ДОН).Причем в разрыве Договора президент США Дональд Трамп обвинил … Россию. По его словам, Москва нарушала Договор. Хотя против самой России Трамп, как он всех убеждает, камня за пазухой не держит.

- Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (условий Договора, - ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем (из договора, - ред.). Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение, - сказал Трамп.

А затем Белый дом уведомил своих союзников, что выходит из Договора. Тут стоит напомнить читателям суть этого договора.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года. Наряду с Россией в договоре участвуют еще 34 страны.

Договор обязывает его участников предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией. Главной задачей Договора является развитие открытости и наблюдение за выполнением соглашений по контролю над вооружениями (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полеты проводятся на уведомительной основе и по установленным годовым квотам.

Российский самолет наблюдения Ан-30б.Фото: EAST NEWS

Например, над территориями России и США можно провести не более 42 наблюдательных полетов в год. Для проведения наблюдательных полетов Россия использует специально оборудованные самолеты.

Самолет наблюдения не оснащен вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в Договоре. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет.

АМЕРИКАНСКИЕ КАПРИЗЫ

Россия всегда добросовестно выполняла условия Договора в отношении США и других стран. Но несколько лет назад американцам словно «шлея под хвост попала». Им то фотоаппараты россиян не нравились, то фонарики, то условия в гостинице, то сроки полетов над интересующей их российской территорией. Вашингтон постоянно выдвигал новые претензии к Москве. Большую их часть удавалось урегулировать. Но были и вопросы, которые Россия (не отступая от духа и буквы Договора) не соглашалась решать.

Американский самолет "Боинг ОС-135Б", участник международной программы "открытого неба".Фото: ru.wikipedia.org

Это ограничение полетов над Калининградской областью и запрет полетов близ границы с Абхазией и Южной Осетией. И вот когда в прошлом году по обоим пунктам уже намечался компромисс, у США появилась новая претензия — почему Москва «урезала» часть американо-канадской «воздушной миссии» в ходе российских военных учений «Центр-2019». Причем, когда Пентагон не раз поступал аналогичным образом, россияне не «быковали». Ибо все было в рамках установленных правил. Американцам же надо их корректировать только в свою пользу. Получается, что другим участникам Договора этого делать нельзя. Как говорится, не на тех нарвались.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Выход США из Договора – это явное снижение уровня доверия между Вашингтоном и Москвой. Ну и так называемой военной открытости. Это и подрыв той самой "стратегической стабильности". Разумеется, не по вине Москвы.

Просто американцы не терпят разговора на равных и постоянно добиваются выгодных лишь для себя условий. Но у России тоже есть свое понимание пределу уступок.

Естественно, все военные эксперты уже сделали вывод, что США просто готовятся к новому витку гонки вооружений. Против кого - тоже всем понятно - Москвы и Пекина. И Америке не нужны при этом лишнее наблюдение потенциальных противников за своей территорией. Как и за базами США на территории союзников.

Да, жаль, что вместе с ДОНом закроется еще один «канал доверия», но не все так страшно. Минобороны и Генштаб Вооруженных сил России и без инспекционных полетов над США (благодаря разведке, включая и космическую) бдительно отслеживают районы дислокации частей американской армии и перемены в их инфраструктуре. Равно как и разведка США присматривает за нашей армией и ее стратегическим объектами.