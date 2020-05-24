Во Франции впервые избрали женщину-трансгендера на пост мэра города

24 Май 2020 2020-05-24T16:35:11+03:00

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Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции. 23 мая 55-летнюю Мари Ко избрали на пост градоначальника Тиллуа-Лес-Маршьен, сообщает местное издание La Voix du Nord.

Отмечается, что город расположен в 30 километрах от Лилля. Его население составляет 550 человек. За кандидатуру Мари Ко проголосовали 14 депутатов после муниципального голосования.

- Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции, - сообщила соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

Сама Мари Ко отметила, что "люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу".

ИСТОЧНИК KP.RU