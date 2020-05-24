2020-05-24T16:35:11+03:00
В мире

Во Франции впервые избрали женщину-трансгендера на пост мэра города

55-летняя Мари Ко возглавила город Тиллуа-Лес-Маршьен
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции. 23 мая 55-летнюю Мари Ко избрали на пост градоначальника Тиллуа-Лес-Маршьен, сообщает местное издание La Voix du Nord.

Отмечается, что город расположен в 30 километрах от Лилля. Его население составляет 550 человек. За кандидатуру Мари Ко проголосовали 14 депутатов после муниципального голосования.

- Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции, - сообщила соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

Сама Мари Ко отметила, что "люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Франции впервые избрали женщину-трансгендера на пост мэра города
Первые препараты от коронавируса появятся на российском рынке в июне
В Гонконге полиция задержала около 120 протестующих
Губернатор Краснодарского края поздравил "Комсомольскую правду" с юбилеем
Экономист объяснил, почему миллиардеры стали ещё богаче за время пандемии
«РИА Новости» поздравили «Комсомольскую Правду» с юбилеем
В Японии решили полностью отменить антикоронавирусный режим ЧС
Михаил Леус: мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"
В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя пациентка
Замминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 году
Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
В Минобрнауки рассказали, сколько дополнительных бюджетных мест в вузы выделено в 2020 году
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы