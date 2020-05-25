2020-05-25T04:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина

Авторы иска считают, что введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения нарушили их гражданские права
Поделиться:
Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против властей за «ущемление прав граждан» карантиномИнициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против властей за «ущемление прав граждан» карантиномФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против бельгийского государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав граждан во время карантина, передает телеканал RTBF.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале мая власти Бельгии начнали постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. Сначала разрешили пробежки и занятия спортом на свежеем воздухе – при условии, что физкультурники будут заниматься только по двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса
Пожар в приморской больнице локализован, никто не пострадал
Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина
Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве
В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы
В Приморском крае вспыхнул пожар в больнице, эвакуировано 74 человека
Трамп закрыл въезд в США для иностранцев, недавно побывавших в Бразилии
В Москве с 25 мая начнут работу МФЦ и каршеринг
Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина
Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения