Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина

25 Май 2020 2020-05-25T04:35:07+03:00

Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против властей за «ущемление прав граждан» карантином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторы иска считают, что введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения нарушили их гражданские права

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Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против бельгийского государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав граждан во время карантина, передает телеканал RTBF.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале мая власти Бельгии начнали постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. Сначала разрешили пробежки и занятия спортом на свежеем воздухе – при условии, что физкультурники будут заниматься только по двое.

ИСТОЧНИК KP.RU