Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина
Авторы иска считают, что введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения нарушили их гражданские права
Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против властей за «ущемление прав граждан» карантиномФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Инициативная группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против бельгийского государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав граждан во время карантина, передает телеканал RTBF.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале мая власти Бельгии начнали постепенно отменять введенные на время карантина ограничения. Сначала разрешили пробежки и занятия спортом на свежеем воздухе – при условии, что физкультурники будут заниматься только по двое.
ИСТОЧНИК KP.RU