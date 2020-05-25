25 Май 2020 2020-05-25T12:12:29+03:00

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Дмитрий Рогозин, который уже два года возглавляет госкорпорацию «Роскосмос», рассказал на Радио «Комсомольская правда» о том, как изменилась отрасль за последние года и десятилетия.

- После 90 годов был разгром комической промышленности. В крайне тяжелом и раздробленном состоянии она находилась. Каждое предприятие превращалось в натуральное хозяйство. Очень долго питались тем огромным заделом, который был еще в Советский период.

По этой "горке ехали вниз" еще десятилетие, пока в 2017-2018 году не решились на радикальные меры по реконструкции всей отрасли. На тот момент корпорация уже существовала, но потребовалось изменить не только подход к работе, но и команду, руковосство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781019" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов".

Произошла смена директорского корпуса, подобрали молодой и более мотивированный состав. Многих пришлось возвращать, кто был "выдавлен в прошлые годы". Создали организации, где молодые ученые могут воплощать в жизнь свои смелые проекты.

- Второй момент - завершение всех долгосроев. Это касается и дальнейшего расширения модулей международно космической станции,- объяснил глава Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU