25 Май 2020 2020-05-25T12:11:42+03:00

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Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса," рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о разработке единого семейства двигателей.

- Начаты работы по ракете сверхтяжелого класса, к 2028 году запланировано его получение, -анонсировал Рогозин. - Сейчас идет интенсивная подготовка к началу испытаний стратегического летного комплекса.

Создание ракеты сверхтяжелого класса - одна из задач, которую ставят перед новым главным конструктором "Энергия". Дмитрий Рогозин сказал, что в корпорации есть понимание, как эту ракету сделать. При этом, важно "дорожить каждым рублем", вложенным в проект.

- Нам необходимо создать инфраструктуру для ракеты на космодроме восточный. Корабль рассчитан для дальнего космоса и полета на Луну. Дальнейшие планы - это, конечно, создание ракеты для завоевания рынка, ракета Союз-5, двухступенчатая. Для нее готовится стартовый стол на Байконуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781022" frameborder="0"></iframe> Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса.

За последние 16 лет не было ни одного аварийного пуска космических ракет, сообщил глава Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU