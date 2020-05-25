Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса," рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о разработке единого семейства двигателей.
- Начаты работы по ракете сверхтяжелого класса, к 2028 году запланировано его получение, -анонсировал Рогозин. - Сейчас идет интенсивная подготовка к началу испытаний стратегического летного комплекса.
Создание ракеты сверхтяжелого класса - одна из задач, которую ставят перед новым главным конструктором "Энергия". Дмитрий Рогозин сказал, что в корпорации есть понимание, как эту ракету сделать. При этом, важно "дорожить каждым рублем", вложенным в проект.
- Нам необходимо создать инфраструктуру для ракеты на космодроме восточный. Корабль рассчитан для дальнего космоса и полета на Луну. Дальнейшие планы - это, конечно, создание ракеты для завоевания рынка, ракета Союз-5, двухступенчатая. Для нее готовится стартовый стол на Байконуре.
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса.
За последние 16 лет не было ни одного аварийного пуска космических ракет, сообщил глава Роскосмоса.
ИСТОЧНИК KP.RU