25 Май 2020 2020-05-25T11:45:57+03:00

Оно должно быть не ниже прожиточного минимума

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Беременным предлагают платить ежемесячное пособие. Оно должно быть не ниже прожиточного минимума. Такое предложение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направило общероссийское общественное движение «За жизнь!».

В документе отмечается, что данная мера будет очень своевременной в условиях экономического кризиса. Многие семьи потеряли источники дохода и живут в тревожной обстановке. Тревога и стресс негативно сказываются на протекании беременности, а в редких случаях даже ведут к отказу от рождения или воспитания ребёнка.

- Нужно гарантировать каждой женщине, вставшей на учёт по беременности, ежемесячную материальную поддержку вплоть до рождения ребёнка не ниже прожиточного минимума, — говорится в обращении.

На сегодняшний день размер прожиточного минимума составляет для трудоспособного населения — 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей и детей — 10 383 рубля.

Показатель несколько разнится в зависимости от региона к региону, например, в столице он составляет 17 329 рублей.

На период пандемии государство ввело много новых льгот, в том числе семьям с детьми. А вот беременные пока не могут рассчитывать на выплаты.

Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков отмечает, что число будущих матерей, которые вынуждены обращаться за помощью в кризисные центры, постоянно растет.

- Поэтому им помощь государства особенно важна — и чисто практически, и психологически. Итогом станут родившиеся дети, — пояснил Чесноков NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU