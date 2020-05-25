В Госдуме оценили возможность получения максимальной доплаты к пенсии не с 80, а с 75 лет

25 Май 2020 2020-05-25T17:06:50+03:00

Устанавливать максимальные доплаты к пенсии предлагают уже с 75 лет Фото: Shutterstock

Инициативу назвали хорошей, но усомнились в ее реальности

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Предложение снизить возраст получения максимальных доплат к пенсии с 80 до 75 лет предложили депутаты от ЛДПР. В качестве основания парламентарии ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ уже давно относит людей старше 75 лет к лицам старческого возраста.

Это может стать основанием для допвыплат на пять лет раньше, отмечают авторы инициативы. В Госдуме и Совфеде положительно отзываются о предложении, но сомневаются, что его удастся реализовать в настоящий момент.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что все упирается в источники финансирования. Речь идет о серьезных сумма и в бюджете они не заложены.

- Я с пониманием отношусь к этой инициативе, но, на мой взгляд, она не пройдёт, - отметил парламентарий.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб согласилась, что пока инициативу будет сложно реализовать.

- Правительство очень непросто соглашается на любое изменение федерального бюджета. А это дополнительный трансфер в Пенсионный фонд России. Скорее всего, будет получен отказ, - пояснила Бессараб RT.

ИСТОЧНИК KP.RU