Эксперт оценил идею возмещать работникам на удаленке расходы за электричество и интернет

25 Май 2020 2020-05-25T17:54:53+03:00

Александр Сафонов в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что поправки в Трудовой кодекс вступят в силу не раньше сентября

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В связи с тем, что большинство россиян уже несколько месяцев работают дистанционно, профсоюзы предложили узаконить этот форма работы и внести его в Трудовой кодекс. В частности, предлагается компенсировать затраты тем сотрудникам, которые трудятся из дома. Эксперты полагают, что суммы выплат будут не более 3000 рублей: электроэнергия (примерно 500 рублей), интернет (1,5 тыс. рублей), телефонную связь (1 тыс. рублей), программы и расходные материалы (например, бумагу).

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил эту инициативу как очень нужную и своевременную.

По словам эксперта, в ближайшее время число людей, работающих на удаленке будет сильно расти. И связано это не только с пандемией.

- Бизнес будет оптимизировать свои расходы на офисы и, соответственно, вот такая возможность не платить за квадратные меры, а пользоваться тем, что человек может работать из дома, это - одна из антикризисных программ, - рассказал Сафонов в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом он отметил, что в документе должно быть четко указано, какие именно расходы должен компенсировать работодатель. Это удобно и ему и сотруднику.

Сафонов добавил, что эти поправки могут быть приняты не раньше сентября. Для начала они должны быть одобрены Госдумой.

ИСТОЧНИК KP.RU