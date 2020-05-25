Мария Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что Россия совершенно точно не будет вводить выездные визы.
- Это все фейки и неправда, это делается намеренно, все эти и истории по поводу выездных виз, закрытия, железного занавеса, новых каких-то разграничительных линий. Это делается для того, чтобы вызвать у людей ощущение паники, нестабильности, - заявила дипломат в эфире программы "НеФантастика" на Радио "Комсомольская правда".
Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян на время отказаться от поездок заграницу, чтобы предотвратить распространение коронавируса и ввоз инфекции на территорию России. По его словам, отдых внутри страны сейчас намного безопаснее.
Эту же позицию разделяет и глава Ростуризма Зарина Догузова. Она заявила, что предпосылок для быстрого восстановления международного туризма пока нет. Догузова отметила, что туристический сезон-2020 начнется с небольших поездок поездок внутри страны.
ИСТОЧНИК KP.RU