Мария Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы

25 Май 2020 2020-05-25T19:24:43+03:00

По словам представителя МИД, подобная информация - это фейки и неправда

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что Россия совершенно точно не будет вводить выездные визы.

- Это все фейки и неправда, это делается намеренно, все эти и истории по поводу выездных виз, закрытия, железного занавеса, новых каких-то разграничительных линий. Это делается для того, чтобы вызвать у людей ощущение паники, нестабильности, - заявила дипломат в эфире программы "НеФантастика" на Радио "Комсомольская правда".

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян на время отказаться от поездок заграницу, чтобы предотвратить распространение коронавируса и ввоз инфекции на территорию России. По его словам, отдых внутри страны сейчас намного безопаснее.

Эту же позицию разделяет и глава Ростуризма Зарина Догузова. Она заявила, что предпосылок для быстрого восстановления международного туризма пока нет. Догузова отметила, что туристический сезон-2020 начнется с небольших поездок поездок внутри страны.

ИСТОЧНИК KP.RU