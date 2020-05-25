ВОЗ: Мир находится в середине пандемии коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T21:50:55+03:00

В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В организации считают, что вместо второй волны может наступить второй пик заболеваемости

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Сейчас мир находится в середине первой волны распространения коронавируса. Новый пик заболеваемости ещё может произойти, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остаётся относительно малым, - отметил специалист.

Майкл Райан также сообщил, что в этой волне может случиться второй пик, как было с другими пандемиями в истории человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU