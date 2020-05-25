ВОЗ: Мир находится в середине пандемии коронавируса
В организации считают, что вместо второй волны может наступить второй пик заболеваемости
В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сейчас мир находится в середине первой волны распространения коронавируса. Новый пик заболеваемости ещё может произойти, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
- Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остаётся относительно малым, - отметил специалист.
Майкл Райан также сообщил, что в этой волне может случиться второй пик, как было с другими пандемиями в истории человечества.
ИСТОЧНИК KP.RU