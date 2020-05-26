Число заболевших коронавирусом в Московской области на 26 мая 2020 года составило 31 807

26 Май 2020 2020-05-25T22:59:14+03:00

За все время эпидемии коронавируса в Московской области выявили 3 297 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 26 мая 2020 года

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В Подмосковье за последние сутки выявили 831 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 26 мая, в Московской области зафиксировано 34 346 случаев заболевания COVID 2019.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Королев 1702 (+68), Мытищи 1209 (+47), Подольск 1864 (+58), Щелково 731 (+36).

За все время эпидемии коронавируса в Московской области выявили 3 297 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области. Из них более 1500 человек прибыли на лечение из столицы.

- В Московской области выздоровели еще 388 человек, за весь период прошли лечение и выписались 5 908 человека, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Напомним, в Подмосковье с 22 мая отменили пропускной режим, но теперь в регионе особое внимание будет уделено соблюдению «масочного режима».

- Носить маски нужно в магазинах, аптеках, общественном транспорте, в железнодорожном транспорте, такси, в подъездах многоквартирных домов, в поликлиниках, - напомнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU