Опрос: четверть американцев верят в планы Билла Гейтса чипировать людей

25 Май 2020 2020-05-25T22:58:44+03:00

В мае в Кёльне прошли демонстрации против технологий 5G, протестующие обвиняли Билла Гейтса в стремлении чипировать население Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В результате совместного опроса Yahoo News и YouGov выяснилось, что многие американцы не станут вакцинироваться от коронавируса, поскольку считают, что бывший глава Microsoft Билл Гейтс хочет инплантировать в них чипы в момент введения вакцины.

Больше всего в эту теорию верят республиканцы, а также проголосовавшие за Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Доля тех и тех составила 44%.

При этом доля демократов, верящих в чипирование ради слежки, составила 19%, а среди проголосовавших на выборах за Хиллари Клинтон верят в эту теорию 12%.

28% взрослых американцев уверены, что Билл Гейтс планирует использовать вакцинацию как предлог для введения чипов, 32% из них пока не уверены, а 40% считают, что это ложь.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что, по словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, россияне любят теории заговора, потому что они всё объясняют и их невозможно опровергнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU