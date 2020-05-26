2020-05-26T07:23:11+03:00
Происшествия

Жесткая посадка Ми-8 на Чукотке: погибли четыре человека

По предварительной версии, причиной падения вертолета стали технические неполадки [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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При аварийной посадке вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человекаПри аварийной посадке вертолета Ми-8 в Анадыре погибли четыре человекаФото: Предоставлено очевидцем
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Жертвами аварии военного вертолета Ми-8 в аэропорту «Угольные Копи» на Чукотке стали все, кто находился на борту воздушного судна – четыре человека.

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», - сообщили ТАСС в правительстве Чукотского автономного округа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром во вторник, 26 мая, в аэропорту «Угольные копи» в Анадырском районе совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8. Тогда же сообщалось, что на его борту было четыре человека, и что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Пожар на месте аварии уже потушили Фото: Предоставлено очевидцем

Пожар на месте аварии уже потушилиФото: Предоставлено очевидцем

К этому часу стали известны некоторые подробности произошедшего. После удара о землю вертолет загорелся, пожар на месте аварии уже потушили. А когда с огнем полностью справились, удалось обнаружить оба «черных ящика» – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. По словам представителя экстренных служб региона, они почти не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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