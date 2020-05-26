2020-05-26T08:12:03+03:00
В мире

Описаны тяжелые последствия для Швеции после отказа от карантина

В стране не вводили жестких ограничения - детские сады, кафе и магазины работали
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Швеции на фоне эпидемии назрели экономические проблемы и недовольство граждан политикой властейВ Швеции на фоне эпидемии назрели экономические проблемы и недовольство граждан политикой властейФото: REUTERS
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Швеции предсказывают серьезные экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса. И это при том, что в стране не вводили строгих правил блокировки: магазины, рестораны и кафе, школы (для младших классов), детсады - все это работало. Единственное строгое правило - запрет на въезд для всех, кто не является гражданином ЕС.

Но даже при таких лояльных ограничениях, уровень безработицы упал в апреле с 6,7% до 7,9%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на шведское статистическое управление.

Этот показатель может быть в два раза выше, считают экономисты, если компании, которые отправили на временные "каникулы", не вернутся к работе в ближайшее время. Если избежать массовых сокращений не удастся, то уровень безработицы в Швеции вырастет на 17 процентов.

В стране растет недовольство населения действиями правительства, где обсуждают поправки в трудовое законодательство. Изменения могут дать право работодателю проще, чем раньше, увольнять сотрудников. Оппозиционеры угрожают премьер-министру Швеции Стефану Лёвену вотумом недоверия, в случае, если указанные поправки примет парламент.

С учетом этих факторов ВВП страны может в 2020 году снизиться на 4 процента.

Швеция не является страной с самым большим числом зараженных коронавирусом в Европе - инфекцию за все время эпидемии нашли почти у 34 тысяч человек.

В ВОЗ считают, что возможна вторая волна коронавируса. Но эксперты РАН уверены - повторения такой ситуации с заболеваемостью, как была весной 2020 года, в Москве не будет. Если события будут развиваться по этому сценарию, то Россия восстановится после кризиса к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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