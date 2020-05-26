2020-05-26T08:16:04+03:00
В мире

Львовский телеведущий назвал украинцев "испорченными технологиями Кремля"

Остап Дроздов и раньше делал резкие заявления в отношении соотечественников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Остап ДрозловОстап ДрозловФото: facebook.com
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Львовский телеведущий Остап Дроздов пополнил свою коллекцию оскорбления украинцев в прямом эфире. Ранее он называл граждан страны "нацией болванов", сравнивал жителей Донбасса с животными - это не полный список, журналист грубо высказывался о русскоязычном населении и гражданах России.

На этот раз он вновь решил оскорблять своих через чужих - украинцев он назвал испорченными "технологиями Кремля".

- Эволюционный путь развития страны приводит нас (Украину – Прим. ред.) в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению,- сказал Дроздов.

Он заявил, что украинцы - "паскудные и орусевшие".

Подводя итог, он сказал, что чем дольше Украина будет находиться "без сильной политики", тем меньше шансов на "победу". Кого, по его мнению, страна должна победить, Дрозов не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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