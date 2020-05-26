2020-05-26T08:46:15+03:00
В мире

С затонувшего "Титаника" планируют поднять важный артефакт

Суд дал разрешил процедуру, несмотря на предыдущий запрет от 2000 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Суд разрешил американской компании RMS Titanic, Inc. поднять с затонувшего "Титаника" телеграф.

Это решение в США восприняли неоднозначно. Противники процедуры каждый раз, когда кто-то выступал с предложением достать с лайнера предметы, выступали с требованием "не беспокоить" корабль, который является "памятником" 1500 погибшим. С 2000 году федеральный суд США запретил поднимать с корабля любые предметы, но спустя 20 лет, это постановление могут нарушить.

Телеграф "Макрони" считается важным артефактом. С него старший радист "Титатника" Джек Филлипс посылал сигналы бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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