Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель

26 Май 2020 2020-05-26T10:54:24+03:00

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Цена на нефть во вторник, 26 мая 2020 года, растет относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Во вторник фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой на июль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,97% и оценивается в 36,23 доллара за баррель

Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в стоимости. Сырье подорожало на 3,43% и достигла отметки 34,4 доллара за баррель.

Следом за черным золотом растет и рубль. На открытии торгов Московской биржи доллар подешевел до 71,29 рубля, а евро теперь оценивается в 77,84 рубля.

Напомним, накануне министр энергетики России Александр Новак сообщилм о восстановлении спроса на нефть. По его словам, спрос на сырье в этом месяце по сравнению с апрелем восстановился примерно на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU