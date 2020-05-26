Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
Цена на нефть во вторник, 26 мая 2020 года, растет относительно уровня закрытия предыдущих торгов.
Во вторник фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой на июль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,97% и оценивается в 36,23 доллара за баррель
Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в стоимости. Сырье подорожало на 3,43% и достигла отметки 34,4 доллара за баррель.
Следом за черным золотом растет и рубль. На открытии торгов Московской биржи доллар подешевел до 71,29 рубля, а евро теперь оценивается в 77,84 рубля.
Напомним, накануне министр энергетики России Александр Новак сообщилм о восстановлении спроса на нефть. По его словам, спрос на сырье в этом месяце по сравнению с апрелем восстановился примерно на 20%.
ИСТОЧНИК KP.RU