Американцев предупреждает о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T11:27:40+03:00

В Центры по контролю и профилактике заболеваний США обеспокоены повышенной активностью грызунов, которые ищут новые источники пищи

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В США после двухмесячной блокировки пришла угроза распространения новых болезней, на этот раз от крыс. После закрытия кафе и ресторанов, мусорные контейнеры возле таких заведений пустуют - грызунам стало негде питаться в мегаполисе.

В Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о повышенной активности крыс, которые стали вести себя более агрессивно, увеличились случаи каннибализма.

- Конечно, голодные крысы, как и большинство млекопитающих, станут агрессивными и жестокими, убивая, а затем съедая других крыс, чтобы остаться в живых,- рассказал Fox News Бобби Корриган.. - На улицах видны трупы крыс, частично съеденные более сильными или другими крысами.

Крысы выходят из своих укрытий в поисках еды, больше грызунов уже замечают на улицах Нью-Йорка, Сиэтла и Нового Орлеана.Американцев предупреждают, что голодные грызуны могут "соблазниться запахом домашней еды" и проникнуть в дома.

В 2018 году в США отменили авиарейс из-за проникшей в самолет крысы.

Фастфуд довел городских крыс до ожирения.

ИСТОЧНИК KP.RU