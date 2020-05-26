2020-05-26T11:22:31+03:00
В мире

США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями

Секретные биолаборатории были построены в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельности»
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На Украине обнаружили восемь американских биолаборатории, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные Минздрава незалежной, биолаборатории построили на базе областных лабораторных центров в период с 2005 по 2014 годы в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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