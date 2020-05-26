2020-05-26T13:26:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Педиатр указала возраст, с какого ребенку безопасно носить маску

Малышам данное средство защиты может нанести серьезный вред
Елена АКИМОВА
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Врачи не рекомендуют носить маски детям до трех летВрачи не рекомендуют носить маски детям до трех летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Можно ли детям носить медицинские маски для защиты от коронавируса? Такой вопрос интересует многих родителей. В японской ассоциации педиатров вовсе предложили отменить ношение медицинских масок малышам до двух лет, так как это может быть опасно.

Главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева согласна с зарубежным коллегами, но советует не ограничиваться указанным возрастом. По мнению российского врача, маски могут представлять угрозу для детей до трех лет. Только с этого возраста можно использовать данное средство индивидуальной защиты.

- Мы не рекомендуем носить маски детям до трех лет, поскольку сложно вовремя увидеть какое-либо нарушение дыхания, — пояснила «Ридусу» главный внештатный педиатр Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что дети могут заражаться новым коронавирусом так же легко, как и взрослые, но тяжелые формы болезнь у них принимает лишь в единичных случаях. К таким выводам пришли петербургские специалисты, работающие в составе городской межведомственной «антивирусной» комиссии.

Мальчики чаще являются носителями вируса, чем девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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