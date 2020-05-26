В России домашняя кошка заболела коронавирусом
Тесты для диагностики коронавирусной инфекции у пятилетней кошки в России показали положительные результаты. Животное поместили под карантин по месту нахождения, за ним наблюдают медики, сообщили представители Всемирной организации по охране здоровья животных 26 мая, во вторник.
- Для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР, - констатируется в сообщении специалистов. Отмечается, что после исследований у животного было выявлено наличие возбудителя COVID-19.
Специалисты организации не уточнили, есть ли кошки какие-либо симптомы болезни, а также заражены ли коронавирусной инфекцией ее хозяева.
С начала пандемии в мире ученые подтвердили не мало фактов заражения коронавирусом собак и кошек, а также домашних хорьков, которые находились в контакте с зараженными людьми. В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками.
При этом пока что у медиков нет доказательств того, что человек может заразиться инфекцией от животных и быть переносчиками заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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