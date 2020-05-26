2020-05-26T20:06:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В России домашняя кошка заболела коронавирусом

Животное поместили на карантин
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России домашняя кошка заболела коронавирусомВ России домашняя кошка заболела коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Тесты для диагностики коронавирусной инфекции у пятилетней кошки в России показали положительные результаты. Животное поместили под карантин по месту нахождения, за ним наблюдают медики, сообщили представители Всемирной организации по охране здоровья животных 26 мая, во вторник.

- Для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР, - констатируется в сообщении специалистов. Отмечается, что после исследований у животного было выявлено наличие возбудителя COVID-19.

Специалисты организации не уточнили, есть ли кошки какие-либо симптомы болезни, а также заражены ли коронавирусной инфекцией ее хозяева.

С начала пандемии в мире ученые подтвердили не мало фактов заражения коронавирусом собак и кошек, а также домашних хорьков, которые находились в контакте с зараженными людьми. В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками.

При этом пока что у медиков нет доказательств того, что человек может заразиться инфекцией от животных и быть переносчиками заболевания.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испании предсказывают новую волну коронавируса
В Минкомсвязи заявили, что электронный паспорт не должен заменить бумажный
США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»
В России домашняя кошка заболела коронавирусом
Джоан Роулинг назвала дату выхода новой детской книги
Все страдают, кто не работает в госучреждениях: Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнурова
Минтранс рекомендовал водителям автобусов чаще менять маски и перчатки
Трамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавируса
Илон Маск разрешил оценить возможность использования своих спутников в военных целях
Пригожин рассказал, чем заражен культурный код России
Экономист объяснил, зачем банки ввезли рекордное количество валюты
Депутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
Американский сенатор оценил решение Трампа выйти из Договора по открытому небу
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня