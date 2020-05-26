В России домашняя кошка заболела коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T20:06:49+03:00

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Тесты для диагностики коронавирусной инфекции у пятилетней кошки в России показали положительные результаты. Животное поместили под карантин по месту нахождения, за ним наблюдают медики, сообщили представители Всемирной организации по охране здоровья животных 26 мая, во вторник.

- Для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР, - констатируется в сообщении специалистов. Отмечается, что после исследований у животного было выявлено наличие возбудителя COVID-19.

Специалисты организации не уточнили, есть ли кошки какие-либо симптомы болезни, а также заражены ли коронавирусной инфекцией ее хозяева.

С начала пандемии в мире ученые подтвердили не мало фактов заражения коронавирусом собак и кошек, а также домашних хорьков, которые находились в контакте с зараженными людьми. В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками.

При этом пока что у медиков нет доказательств того, что человек может заразиться инфекцией от животных и быть переносчиками заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU